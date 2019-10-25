В Орле суд закрыл дело международной шайки похитителей

Вместо уголовного наказания им назначили судебный штраф.

Подробности сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суд города Орла. Перед ним по обвинению в совершении кражи чужого имущества по предварительному сговору группой лиц предстали трое мужчин. Уточняется, что двое из них являются гражданами Российской Федерации, а третий – гражданин Республики Беларусь.

По версии следствия, эта троица в сентябре 2017 года похитила саморазборный металлический гараж, который в народе называют «ракушкой». Сумма материального ущерба, причиненного владельцу гаража, была оценена в 3840 рублей. Уголовное дело на похитителей было возбуждено по статье «Кража».

Однако в суде было рассмотрено и удовлетворено постановление следователя ОП №3 (по Северному району) УМВД города Орла о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

«В судебном заседании гособвинитель поддержал ходатайство следователя о прекращении уголовного дела, поскольку ущерб от преступления потерпевшему полностью возмещен, претензий к обвиняемым он не имеет, — пояснили в районном суде. — Обвиняемые вину признали, раскаялись и согласились с применением к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».

Каждому из криминальной троицы придется заплатить по 7000 рублей. Если они этого не сделают в установленный судом срок, то уголовное дело в отношении них вновь будет открыто.

ИА «Орелград»