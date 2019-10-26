Четырехлетний мальчик погиб в ДТП на объездной

Еще один ребенок и женщина получили травмы
В Орловском районе в ДТП погиб четырехлетний мальчик, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Трагедия случилась 26 октября в 8:20 на объездной в поселке Знаменка. По предварительной информации, водитель грузовика «ФАВ», который ехал от Москвы к Белгороду, не выдержал безопасную дистанцию и протаранил «Опель», который двигался впереди. Иномарка, в свою очередь, врезалась во впереди едущий «Форд».
Погибший мальчик был пассажиром «Опеля». Он скончался в больнице. Двое других пассажиров «Опеля» — семилетний ребенок и 37-летняя женщина — получили травмы.
ИА «Орелград»