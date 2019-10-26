В орловских колониях изъяли сотни мобильников

Большая часть гаджетов была изъята при попытке их доставки за решетку.

Региональное управление ФСИН России по Орловской области обнародовало данные об итогах своей работы за 9 месяцев 2019 года. Сообщается, что за отчетный период времени в режимных учреждениях региона было изъято 202 средства сотовой связи.

В УФСИН подчеркивают, что из них 155, что составляет 76,73 процента, были изъяты при попытке их доставки на территорию исправительных колоний. Напомним, в этом году правонарушители использовали не только хитрость и изобретательность, но и достижения прогресса.

В частности, в Орловской области дважды пресекались попытки доставить в колонию мобильники по воздуху при помощи квадрокоптеров. Кроме того, телефоны прятали в торте и банках с краской.

«За доставку либо попытку доставки в учреждения УИС области запрещенных предметов были задержаны 25 граждан, — уточнили в УФСИН. — Из них привлечены к административной ответственности 24 гражданина, а один привлечен к уголовной ответственности».

По состоянию на 1 октября 2019 года в исправительных учреждениях и следственном изоляторе Орловской области содержалось 3562 осужденных и лиц, заключенных под стражу. В истекшем периоде из учреждений УИС области освобождено 1429 человек.

Кстати, в исправительных колониях и следственном изоляторе региона насчитывается 1065 видеокамер, в том числе 923 — цветного изображения. Из них 15 – это поворотные видеокамеры купольного типа.

ИА «Орелград»