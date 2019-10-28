В орловских детсадах проверили качество питания

Почти 100 протоколов было составлено по итогам проверок детсадов.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало краткий отчет о результатах контроля за условиями пребывания детей в организованных дошкольных коллективах. По данным на начало октября всего в регионе было проверено 127 организаций дошкольного образования.

По результатам проверок было составлено 96 протоколов об административных правонарушениях. Виновных оштрафовали на общую сумму 292,1 тысячи рублей.

Сообщается, что в текущем году было исследовано 303 пробы питьевой воды, 425 проб готовых блюд и 221 проба пищевых продуктов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

«Не соответствовало гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям 2,9 процента проб питьевой воды и 1,8 процента проб пищевых продуктов», — сообщили в управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что основными нарушениями требований санитарного законодательства, выявленными в детсадах, были нарушения правил хранения продуктов питания, содержания помещений и территории организации питания, прохождения медицинского осмотра и вакцинации, а также гигиенического обучения сотрудников.

ИА «Орелград»