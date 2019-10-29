Орловская область безвозвратно потеряла почти 8 тысяч человек

Количество умерших в регионе почти вдвое превысило количество родившихся

Демографическая ситуация в январе-августе 2019 года в области характеризовалась процессом естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза. Такие сведения приведены в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития Орловской области, опубликованном на официальном правительственном портале.

Согласно приведенным данным, за отчетный период времени в регионе родилось 4 068 человек. Это на 482 новорожденного, или на 10,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Количество умерших по сравнению с прошлым годом тоже сократилось — на 351 человека, что на 4,4 процента. Всего в отчетном периоде времени в Орловской области умерло 7 646 человек.

На демографическую ситуацию в регионе положительно влияет только миграция. Сообщается, что в январе-июле 2019 года миграционная убыль населения составила 184 человека. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1 531 человека больше, чем прибыло в регион. Однако при этом сложилось положительное сальдо международной миграции – плюс 1 347 человек.

ИА «Орелград»