В Орле могут построить временный мост

Он должен спасти город от транспортного коллапса

На совещании в администрации Орла 29 октября обсудили транспортный коллапс, который начался после закрытия моста «Дружба». Как уже рассказывал «Орелград», по утрам центр города тонет в пробках. Полтора километра от «Экрана» до сквера Танкистов можно проехать за полчаса.

Зампред горсовета Владимир Негин начал рассуждать о будущем ремонте Красного моста. Его перекрытие еще сильнее парализует город, и депутат предложил проработать проект возведения временной переправы.

«Нехватка пропускной способности моста «Дружба» еще не так ощущается во время школьных каникул, но впереди ремонт Красного моста. Требуется альтернативная переправа. Есть понтонные переправы, временные сооружения — проработать необходимо», — сказал Негин.

Глава администрации Александр Муромский напомнил, что проект ремонта Красного моста уже предполагает строительство временной переправы для пешеходов.

ИА «Орелград»