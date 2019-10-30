Названо место Орла в рейтинге регионов по качеству дорог

Орловская область традиционно затерялась в середине списка.

Росстат обнародовал оперативные данные о качестве дорог в российских регионах. Эксперты при расчетах использовали методику, которая позволяет определить долю дорог, соответствующих государственным нормам и стандартам. Сведения приведены с 2007 по 2018 год, поэтому желающие могут проследить динамику. В среднем по России лишь 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения по итогам прошлого года отвечали нормативным требованиям.

Как пишет «Российская газета», среди федеральных округов лидером оказался Уральский, на территории которого 73,4 процента дорог в полном порядке. В Южном федеральном округе процент качественных трасс составил 67,5, а в Северо-Кавказском — 56,7. Хуже всего обстоят дела в Северо-Западном федеральном округе — тут соответствуют требованиям 38,8 процента дорог.

Центральный федеральный округ, в состав которого входит Орловская область, по традиции оказался крепким середняком. Хотя и здесь есть свои лидеры и аутсайдеры. Если не принимать во внимание Москву и Подмосковье, то лучшие по качеству дороги находятся в Белгородской и Тверской областях. Там нормативам отвечает 80,3 и 74,5 процента дорожного полотна соответственно.

Дола качественных дорог в Орловской области составляет 53,5 процента. Это лучше, чем, например, в соседних Курской (37,8 процента) и Брянской (40,7) областях, но хуже чем в соседней же Липецкой области (63,7).

Примечательно, что хуже результат в Орловской области был только в 2017 году, когда доля хороших дорог в нашем регионе составляла 52,5 процента. Наивысший же показатель приходится на 2008 год. Статистики считают, что тогда в Орловской области нормативным требованиям соответствовало 96,5 процента дорожного полотна.

Кстати, в текущем рейтинге среди регионов бесспорным лидером стал Южный Урал: 98,1 процента челябинских дорог устраивают аналитиков. На втором месте оказались сразу два региона: Кемеровская область и Краснодарский край с показателем по 90,4 процента.

ИА «Орелград»