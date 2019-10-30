В Орле «Мерседес» сбил ребенка

30.10.2019 | 9:42 Новости, Происшествия

Мальчика госпитализировали

В Орле 19-летний водитель «Мерседеса» сбил 14-летнего подростка, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 29 октября в 19:50 на улице Васильевской. Молодой человек на иномарке ехал от Карачевского шоссе в сторону Колхозной улицы. Ребенок переходил дорогу напротив дома №121, где обустроен нерегулируемый пешеходный переход. В этот момент его и сбил «Мерседес».

«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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