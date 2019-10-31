Под Орлом девочка попала в реанимацию после ДТП

Ее сбил автомобиль «Ниссан Альмера»

В Орловской области автомобиль «Ниссан Альмера» сбил 17-летнюю девушку, ее госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 30 октября в 16:10 в селе Отрадинском. Иномарка ехала от улицы Дачной к улице Валерия Семиохина. Водитель сбил девушку напротив дома №10б по улице Призаводской. Она переходила дорогу — судя по фотографии, пешеходного перехода в месте ДТП нет.

«Пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в реанимационное отделение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»