Под Орлом девочка попала в реанимацию после ДТП

31.10.2019 | 10:27 Новости, Происшествия

Ее сбил автомобиль «Ниссан Альмера»

В Орловской области автомобиль «Ниссан Альмера» сбил 17-летнюю девушку, ее госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом сообщили в регуправлении ГИБДД.

Инцидент произошел 30 октября в 16:10 в селе Отрадинском. Иномарка ехала от улицы Дачной к улице Валерия Семиохина. Водитель сбил девушку напротив дома №10б по улице Призаводской. Она переходила дорогу — судя по фотографии, пешеходного перехода в месте ДТП нет.

«Пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована в реанимационное отделение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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