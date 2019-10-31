В Орле авария оставила 4 тысячи человек без воды

В водоводе обнаружилась течь

Из-за аварии на водоводе Советского района Орла без воды остались 4 тысячи жителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 31 октября на перекрестке улиц Октябрьской и Приборостроительной прорвало трубу. Сейчас от водоснабжения полностью отключены дома по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 62, 68;

ул. Приборостроительная, 15, 17, 19, 21;

ул. Горького, 63а.

Восстановить водоснабжение планируется сегодня к 20:00. Подвоз воды осуществляют две машины «Орелводоканала»: одна работает возле сквера «Орлята», другая – между домами №15 и №21 по ул. Приборостроительной.

ИА «Орелград»