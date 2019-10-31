В Орле пациент напал на полицейского в больнице

31.10.2019 | 14:31 Новости, Происшествия

Поставлена точка в деле о применении насилия к стражу порядка.

Уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции рассмотрел суд Советского района города Орла. Из материалов следует, что в июне 2019 года в областную клиническую больницу поздним вечером был доставлен некий гражданин, у которого медики обнаружили многочисленные телесные повреждения. Проще говоря, кто-то мужчину основательно поколотил. Как и положено по закону, о таком пациенте медики сообщили в дежурную часть.

В больницу прибыл участковый. Потерпевший в тот момент находился в смотровом кабинете. Полицейский приступил к опросу – его задачей было выяснить, при каких обстоятельствах пациент получил травмы. Однако мужчина повел себя агрессивно. Он с силой ударил участкового кулаком в висок.

В суде выяснилось, что мужчина ударил его только потому, что тот является сотрудником полиции, а у него, дескать, в целом сложилось негативное отношение к полиции. Также выяснилось, что ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков.

При назначении наказания суд учел эти обстоятельства. В результате мужчина получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он был взят под стражу немедленно в зале суда.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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