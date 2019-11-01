Первомай отнял у орловца деньги и друга

1.11.2019 | 10:15 Новости, Происшествия

Облсуд в апелляции рассмотрел дело о краже денег с банковской карты.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, до апелляционной инстанции дошло дело о краже. Деньги таинственным образом исчезли с банковской карты местного жителя. 1 мая этого года он лишился более 43 тысяч рублей. Впрочем, следствие и суд сумели восстановить цепочку событий.

Оказалось, что в тот день потерпевший распивал спиртное вместе со своим приятелем. Когда напитки закончились, он попросил друга сходить в магазин, чтобы пополнить запасы. Так как мужчина доверял ему, то дал свою банковскую карту и сообщил пин-код от нее.

Приятель спиртное купил и даже принес карту обратно. Однако подвыпивший владелец забыл ее забрать. А друг не стал отдавать. На следующий день он совершил ряд покупок, оплатив их чужой картой, а также снял в банкоматах наличными более 40 тысяч рублей. Как пояснили в суде, подсудимый вину признал и частично возместил причиненный преступлением ущерб.

Суд первой инстанции наказал его штрафом в размере 150 тысяч рублей. Осужденный в апелляции просил снизить сумму штрафа, но своего не добился. Областная судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для смягчения приговора.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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