Страховщики нашли плюс в Орловской области

В регионе вырос объем агрострахования.

Рынок страхования посевов и сельскохозяйственных животных в Черноземье в 2019 году демонстрирует рекордный рост. Об этом со ссылкой на Национальный союз агростраховщиков (НСА) сообщает издание «Коммерсант». По итогам девяти месяцев российским лидером по объемам агрострахования с господдержкой стала Воронежская область, а Тамбовская вошла в первую десятку.

Орловская область не может похвастать такими результатами, однако страховщики положительно отозвали и о нашем регионе. Например, в этом году в нашем регионе произошло увеличение застрахованной площади посевов на 22 процента.

Впрочем, Орловская область основное внимание уделяет страхованию сельскохозяйственных животных. По данным НСА, в области с господдержкой застрахована 81 тысяча голов КРС и 56 тысяч свиней. Впрочем, показатель во многом может быть обусловлен высоким интересом компании «Мираторг» к страхованию КРС. Объем начисленной премии в регионе составил 140 миллионов рублей.

Причинами роста интереса аграриев эксперты называют появление более выгодных условий страхования и негативный опыт гибели поголовья от африканской чумы свиней. Но главное — банки попросту не выдают кредиты без страхования посевов и животных, а холдинги берут крупные кредиты для реализации своих проектов.

ИА «Орелград»