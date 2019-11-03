В Орле стали больше проверять, но меньше наказывать

ТУ Россельхознадзора отчиталось о правоприменительной практике.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за 9 месяцев 2019 года. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, мероприятие провел руководитель управления Евгений Черный, который выступил с основным докладом.

По его словам, за отчетный период времени было проведено 4558 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 1279 в Орловской области. В сравнении 2018 года, количество проверок увеличилось на 6 процентов, Докладчик объяснил это исполнением поручений правительства РФ.

— При этом на 3 процента снизилось количество протоколов, — отметил Евгений Черный. – В целом по результатам проведенных мероприятий было составлено 5118 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 1470 в Орловской области.

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов за 9 месяцев текущего года превысила 26,5 миллиона рублей. Кроме того, в отношении 17 юридических лиц были вынесены решения о приостановлении их деятельности. Для сравнения за аналогичный период 2018 года было вынесено 15 таких решений.

Также за отчетный период времени ТУ Россельхознадзора было отозвано 142 декларации, тогда как год назад отозванных деклараций было 97. То есть этот показатель увеличился на 46 процентов.

ИА «Орелград»