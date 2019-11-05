Орловец похвастал связями в ГИБДД и прослыл мошенником

5.11.2019 | 13:02 Новости, Общество

В Малоархангельске только суд закрыл дело горе-афериста.

Малоархангельский районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиненного в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Несостоявшийся аферист обманул своего приятеля. Как следует из материалов уголовного дела, в апреле этого года сотрудники районного отдела ГИБДД составили в отношении местного жителя протокол об административном правонарушении. Мужчина попался пьяным за рулем, и ему грозило лишение водительских прав на длительный срок.

Здесь-то и появился «аферист» — знакомый правонарушителя. Он заверил своего приятеля в том, что обладает хорошими связями в ГИБДД и якобы может решить вопрос с сохранением водительских прав. Однако за услугу потребовал вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

Правонарушитель отдал требуемую сумму, но приятель его проблему не решил. Оказалось, что деньги он просто прикарманил. Впрочем, всю сумму он вернул потерпевшему, попав под уголовное преследование. Но ему повезло, так как приятель его все-таки простил.

Государственный обвинитель также не возражал против прекращения уголовного дела.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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