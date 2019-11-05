Путин переназначил орловца главным следователем Воронежской области

5.11.2019 | 8:52 Новости

Кирилл Левит будет служить второй срок на том же посту.

4 ноября Президент Владимир Путин подписал указ по которому четыре генерала МВД, шесть МЧС и один СКР были уволены. Также указом были переназначены несколько высокопоставленных силовиков в их числе Кирилл Левит — выходец из Орловской прокуратуры. В первый раз пост-руководителя СКР по Воронежской области занял уроженец Орловской области в 2014 году.

Кирилл Левит родился в 1971 году в Орловской области. В 1997 году окончил Воронежский государственный университет и приступил к работе в прокуратуре Орловской области. С 2007 года по 2011-го занимал должность первого заместителя руководителя Воронежского управления СКР. В мае 2011 года был переведен в управление СКР по Хабаровскому краю. В 2014 году возглавил СКР по Воронежской области.

Фото riavrn.ru

ИА Орелград

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