Под Орлом мужчина едва не задушил женщину на глазах у полицейского

В отношении орловца было заведено сразу три уголовных дела.

Инцидент произошел в июле 2019 года в поселке Шаблыкино недалеко от здания местного предприятия «Крахмалопродукты». Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Около 13 часов дня он, находясь на обочине дороги, «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» столкнул в кювет женщину.

Затем повалил ее на землю и начал сжимать правой рукой ее шею, высказывая угрозы убийством в ее адрес. Как следует из материалов дела, он так и сказал: «Я тебя убью». Потерпевшая угрозу восприняла как реальную.

Как раз в это время по той же дороге на личном автомобиле проезжал лейтенант полиции из МО МВД России «Сосковское». Безучастным очевидцем он не остался. Полицейский вышел из машины и потребовал «прекратить противоправные действия». Однако разгоряченный хулиган не только отказался подчиниться, но и ударил лейтенанта кулаком по лицу.

Спустя несколько минут к месту происшествия прибыл участковый. Ему тоже досталось от хулигана, но в словесной форме – мужчина грубо обругал его, оскорбив и «публично унизив честь и достоинство представителя власти». По каждому факту – угроза убийством, оскорбление и удар полицейского – на правонарушителя завели по уголовному делу.

Они дошли до суда, но там были закрыты по ходатайству следователя. К мужчине было решено применить меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 18 тысяч рублей.

ИА «Орелград»