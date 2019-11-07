Мэрия решила купить сувениры с символикой Орла

7.11.2019 | 15:25 Новости, Общество

Чиновники объявили тендер на поставку открыток и сувениров.

Администрация города Орла объявила о старте процедуры закупки сувенирной продукции. Победителя определят уже через неделю. Чиновникам срочно потребовалось 30 ежедневников и 10 папок для документов. Обязательное условие – эта продукция должна быть украшена символикой города Орла.

По условиям, сувениры должны быть поставлены в мэрию в течение трех дней с момента подписания контракта. Начальная цена контракта составляет 32 316,8 рубля. Она была определена путем сравнения цен на такую продукцию у трех различных потенциальных поставщиков.

Мэрия Орла также объявила тендер на поставку открыток. Эта закупка обойдется муниципальному бюджету чуть более чем в 18 тысяч рублей. Городским властям требуется 1500 открыток по цене чуть более 11 рублей за штуку. Отметим, что указанные аукционы проходят параллельно.

ИА «Орелград»

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