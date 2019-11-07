В Орле суд закрыл 10 сайтов для взрослых

Сомнительные интернет-ресурсы не имели обязательной пометки «18+».

Сразу десять аналогичных исков рассмотрел и удовлетворил суд Заводского района города Орла. В каждом случае заявления подала прокуратура, выступившая в защиту прав неопределенного круга лиц. Надзорное ведомство требовало признать незаконной информацию, размещенную на 10 интернет-ресурсах.

Сомнительные с точки зрения закона сайты прокурорские работники обнаружили в Сети в ходе планового мониторинга. Как сказано в исках, на всех этих порталах была размещена информация «в виде натуралистических изображений или описаний половых органов человека, а также полового сношения».

«Данная информация находится в свободном доступе, не требует предварительной регистрации, отсутствуют знак информационной продукции «18+», визуальное (звуковое) сообщение о недопустимости ознакомления с сайтом лиц несовершеннолетнего возраста, а также форма согласия на доступ к сайту перед непосредственным воспроизведением контента сайта», — словно под копирку следует из материалов этих административных дел.

По мнению прокуратуры, используя данные сайты, любые люди, в том числе дети, могут получить доступ к информации порнографического характера. Нахождение в открытом доступе такой информации «фактически способствует совершению преступлений, тем самым нарушает публичные интересы Российской Федерации и права неопределенного круга лиц».

Суд согласился с представленными доводами. Информация на всех десяти порталах признана запрещенной к распространению на территории РФ. Доступ к сайтам для взрослых будет закрыт.

ИА «Орелград»