На орловском рынке всплыла подозрительная колбаса

Обезличенная продукция продавалась в городе Ливны.

Факт нарушения законодательства вскрыли сотрудники управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как сообщили в этом ведомстве, инспекторы посетили рынок «Золушка», расположенный в райцентре Ливны.

Их внимание привлек прилавок, за которым торговал гражданин Республики Беларусь. Он предлагал ливенцам купить у него колбасу и сосиски. При проверке выяснилось, что у торговца нет сопроводительной документации на товар. Подозрение вызвало и то, что колбасные изделия были обезличенными, то есть у них не было маркировки с указанием даты изготовления, информации о сроках и условиях хранения.

«В торговой точке отсутствовало холодильное оборудование, то есть продукция хранилась с нарушением температурного режима, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — За установленные административные правонарушения предусмотрена ответственность по ст.14.43 ч.1 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Такая продукция считается небезопасной, поскольку невозможно установить, кто, где и когда ее произвел. На торговца составили административный протокол. Опасный товар у него изъяли – всего более 20 кг.

ИА «Орелград»