Названа сумма криминальных сделок «Орелоблэнерго»

Следствие разбирается в контрактах на сумму более 80 миллионов рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», следственные органы продолжают расследование, инициированное после проверки контролируемого областными властями предприятия «Орелоблэнерго». Напомним, поводом послужили результаты проверки, проведенной сотрудниками Контрольно-счетной палаты региона. Они вскрыли финансовые нарушения и передали свои материалы в правоохранительные органы.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время оно расследуется. Под подозрение попали 16 договоров подряда, пять из которых были заключены с единственным поставщиком.

Эти договоры предусматривали приобретение оборудования и выполнение строительных и пуско-наладочных работ. Кроме того, были выбраны подрядчики по замене фонарей уличного освещения в городе Орле. Общая сумма договоров составила 81 миллион рублей.

«При этом работы на сумму более 8 миллионов рублей были выполнены силами и средствами самого АО «Орелоблэнерго», а денежные средства за данные работы необоснованно перечислены на расчетные счета подрядных организаций, — считают в прокуратуре Орловской области. — Указанными денежными средствами должностные лица «Орелоблэнерго» и подрядных организаций распорядились по своему усмотрению, причинив акционерному обществу ущерб в особо крупном размере».

ИА «Орелград»