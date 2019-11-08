В Орле горит здание учебно-производственного комбината

Загорелся строительный мусор на втором этаже

Как стало известно «Орелграду», в Орле случился пожар в двухэтажном здании на улице Колхозной, где раньше располагался учебно-производственный комбинат.

Сотрудники МЧС отправились на тушение примерно в 11:20. Очевидцы заметили дым на втором этаже и вызвали спасателей. Им пришлось пробираться в закрытое здание и искать очаг возгорания.

Как оказалось, огонь охватил строительный мусор на площади 10 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет.

ИА «Орелград»