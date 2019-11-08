В Орле открыли переделанную площадь Содружества

8.11.2019 | 9:41 Важное, Новости, Общество

Территорию напротив завода УВМ благоустроили

В Орле 7 ноября после реконструкции открыли площадь Содружества, сообщили в пресс-службе облсовета. Чиновники и депутаты приехали поздравить жителей с этим событием.

Спикер регионального парламента Леонид Музалевский напомнил, что место отдыха появилось на площади Содружества еще в 1969 году, когда открылся завод УВМ. Тогда она еще не называлась площадью Содружества. Спустя полвека сквер нуждался в благоустройстве, добавил политик.

«Убеждён, что это место снова станет центром притяжения жителей ближайших домов и улиц. Да, Северный район — не центр города, но жители периферии также имеют право на благоустроенные места для отдыха. Не сомневаюсь, на площади Содружества будут проводиться традиционные районные массовые мероприятия, маленькие орловцы смогут здесь бегать, играть, кататься на велосипедах и самокатах, а на лавочках — с удовольствием отдыхать их родители и люди «золотого возраста», — сказал Музалевский.

В рамках реконструкции рабочие вернули на площадь фонтан, сделав его сухим. Отремонтирована центральная аллея, уложена новая плитка, установлено освещение, лавочки и урны. На площади высадили около 60 деревьев.

ИА «Орелград»

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