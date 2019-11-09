Вдова умершего за рубежом орловца засудила соцзащиту

Советский районный суд города Орла рассмотрел необычный иск.

Как следует из материалов дела, местная жительница подала иск к казенному учреждению «Управление социальной защиты населения города Орла» и просила обязать его выплатить ей пособие на погребение.

Она сообщила, что в январе этого года умер ее муж, находившийся на отдыхе в Шри-Ланке. Свидетельство о смерти было выдано и заверено Министерством иностранных дел этой страны и легализовано в консульстве Российской Федерации с переводом на русский язык.

Все необходимые документы для консульского отдела посольства России в Шри-Ланке, а также документы для перевозки урны с прахом в Россию супругой умершего были удостоверены и легализованы.

В марте этого года орловчанка обратилась в органы соцзащиты с заявлением о выплате ей пособия на погребение. Но ей отказали по формальному поводу – из-за отсутствие справки о смерти типовой формы. Так для вдовы начались хождения по мукам.

Сначала она обратилась в управление ЗАГС Орловской области с заявлением о выдаче ей той самой справки по той самой форме. Ей отказали, потому что ее муж скончался за пределами России, а не в нашей стране. Вдова пошла в суд и просила установить факт смерти супруга. Но ей отказали и в этом. Суд посчитал, что установление факта смерти не требуется, так как регистрация смерти была произведена в компетентном учреждении Шри-Ланки, а документ об этом был легализован в установленном законом порядке.

Суд пояснил, что у женщины «отсутствует необходимость в повторной регистрации факта смерти супруга и получении справки о смерти по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации». Кроме того, на свидетельстве о смерти проставлен апостиль, который удостоверяет подлинность данного документа в соответствии с Гаагской Конвенцией от 1961 года.

Однако для орловских чиновников эти доводы оказались неубедительными. Пособие никто женщине так и не выдал. Пришлось ей снова обращаться в суд, но уже с иском иного содержания. Ее требования были удовлетворены – органы соцзащиты обязали выплатить пособие. Впрочем, решение еще может быть обжаловано, и тяжба, которая и так длится уже восемь месяцев, рискует затянуться.

ИА «Орелград»