Опасный груз задержали на дороге из Орла в Брянск

В соседний регион незаконно пытались вывезти непроверенное зерно.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, опасный с точки зрения законодательства в сфере карантина растений груз был задержан на автодороге Орел — Брянск. В этом инспекторам ведомства помогли сотрудники ГИБДД. Дежурство на трассе они вели совместно.

Нарушение закона удалось пресечь благодаря специально выставленному передвижному посту ДПС. В Россельхознадзоре сообщили, что было выявлено сразу 5 фактов вывоза грузовиками 159,6 тонны пшеницы из Орловской области в соседнюю Брянскую область. Зерно вывозилось без карантинных сертификатов, что является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

«Орловская область является карантинной фитосанитарной зоной по повилике sp., — объяснили в ТУ Россельхознадзора. — Невыполнение требований законодательства могло повлечь за собой риск проникновения и распространения на территории РФ карантинного объекта».

На всех нарушителей завели административные дела. Кроме того, с ними провели «разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований действующего законодательства в сфере карантина растений».

ИА «Орелград»