Орловчанка простила мужчину, отнявшего у нее кольцо

Ливенский суд рассмотрел дело о грабеже.

Уголовное дело о грабеже рассмотрел суд Ливенского района. Перед ним предстал местный житель, жертвой которого стала автоледи. Из материалов дела следует, что оба находились в автомобиле. Потерпевшая сидела за рулем, злоумышленник – рядом на пассажирском переднем сидении.

Мужчина спонтанно решил ограбить спутницу. Он схватил ее за руку, разжал ее пальцы и стянул с безымянного пальца золотое кольцо общим весом 1,16 грамма из золота 585 пробы. Стоимость изделия была оценена примерно в 12 тысяч рублей. Требование женщины вернуть ей кольцо злоумышленник проигнорировал и скрылся с места преступления.

Впрочем, в суде женщина простила его и заявила, что он загладил причиненный вред. Правда, в чем именно выразилось заглаживание вреда, причиненного преступлением, в постановлении не указано. Однако суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему судебный штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»