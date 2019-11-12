Под Орлом в ДТП со скорой пострадали двое

Спецмашина врезалась в «Ладу»

В Хотынце автомобиль скорой помощи УАЗ врезался в «Ладу Гранту», сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 11 ноября в 10:45. Установлено, что скорая ехала по улице Пушкина от улицы Тургенева в сторону улицы 7 Ноября. При проезде перекрестка неравнозначных дорог 68-летний водитель УАЗа не уступил дорогу «Ладе», которая двигалась по главной дороге — по улице Батова.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Гранты». Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

ИА «Орелград»