Под Орлом в ДТП со скорой пострадали двое

12.11.2019 | 9:42 Новости, Происшествия

Спецмашина врезалась в «Ладу»

В Хотынце автомобиль скорой помощи УАЗ врезался в «Ладу Гранту», сообщили в управлении ГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел 11 ноября в 10:45. Установлено, что скорая ехала по улице Пушкина от улицы Тургенева в сторону улицы 7 Ноября. При проезде перекрестка неравнозначных дорог 68-летний водитель УАЗа не уступил дорогу «Ладе», которая двигалась по главной дороге — по улице Батова.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир «Гранты». Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

ИА «Орелград»

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