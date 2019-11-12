В Орле мужчина украл нож и убил собутыльника

Вступил в силу приговор в отношении «случайного» убийцы.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении двух преступлений. В одном случае молодой человек в магазине АЗС украл со стеллажа нож. Его действия не остались незамеченными. Девушка-кассир потребовала, чтобы он вернул товар на место.

Мужчина сбежал из магазина, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Им он пояснил, что ему нужны были деньги для покупки билета до дома. Нож он якобы планировал продать. Его действия в данном случае квалифицировали как грабеж. Обвинение по второму эпизоду оказалось куда тяжелее.

Из материалов дела следует, что молодой человек неоднократно посещал в Орле «нехорошую квартиру». В ней проживает одинокий инвалид, чем пользуются различные асоциальные типы. Ежедневно в квартиру приходят званые и незваные гости, которые распивают там спиртное.

Среди них был и наш «герой». В январе этого года он повздорил с одним из гостей и вызвал его в прихожую, «разобраться». Драка была недолгой. Подсудимый — крепкий молодой человек почти двухметрового роста. Его соперником стал «предпенсионер». Подсудимый несколько раз ударил его в живот, а затем бросил в прихожей.

Никто из других гостей судьбой избитого человека не заинтересовался. Между тем, травмы оказались очень серьезными. От одного из ударов у потерпевшего разорвалась селезенка, и открылось внутреннее кровотечение. В результате он умер.

По совокупности преступлений молодой человек получил наказание в виде 8 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»