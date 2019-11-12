В Орле рост цен на бензин начал обгонять инфляцию

12.11.2019 | 13:02 Новости, Экономика

Орелстат обнародовал данные о динамике цен в регионе.

В октябре 2019 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 0,6 процента, а с начала года – на 1,8 процента. Такие оперативные сведения приводит Орелстат. Стоит отметить, что в текущем году цены на топливо росли, однако темп роста был ниже общей инфляции на потребительском рынке региона.

В октябре ситуация изменилась. В целом на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем повысились в среднем на 0,4 процента, а с начала года — на 2,7 процента.

В октябре лидером инфляции стали продукты питания. Они подорожали сразу на 0,8 процента. Моторное топливо оказалось в этом рейтинге на втором месте, а третье заняли товары непродовольственной группы, который за один месяц подросли в цене на 0,3 процента.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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