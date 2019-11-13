Пожарные сообщили о росте числа ложных вызовов

Информация об этом прозвучала на оперативном совещании в администрации Ливен.

Как сообщили в мэрии райцентра, с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности подразделений Ливенского пожарно-спасательного гарнизона за 10 месяцев 2019 года выступил начальник пожарно-спасательной части № 7 по охране города Ливны и Ливенского района Сергей Бурцев. По его словам, на территории города и района произошло 243 пожаров против 336 в 2018 году. В огне погибло 5 человек, в 2018 году погибших было 6.

Вызывает настороженность заметный рост ложных вызовов – 75 (в 2018 году — 20), — сказал Сергей Бурцев. — Заведомо ложным сообщением признаются случаи, когда заявитель намеренно вводит в заблуждение экстренные службы или шутит, о том, что ему нужна помощь или где-то происходит пожар.

Специалист напомнил, что административным кодексом предусмотрена ответственность за заведомо ложный вызов специализированных служб — штраф в размере 1000-1500 рублей. В некоторых случаях такой звонок может привести к уголовной ответственности. Кроме того, с «шутника» по суду могут взыскать немалую сумму, потраченную на выезд оперативных служб.

— В настоящее время по всем фактам ложных сообщений сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области проводятся проверки, — сообщил Сергей Бурцев. — Для установления личности заявителя организовано взаимодействие с УМВД России по Орловской области, ПАО «Ростелеком», представительствами компаний сотовой связи, главами сельских поселений, администрациями муниципальных образований, руководителями общеобразовательных учреждений.

ИА «Орелград»