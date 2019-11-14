Детский сад в Болховском микрорайоне откроют до конца года

В скором времени начнет свою работу дошкольное образовательное учреждение в деревне Жилина Орловского района. Детсад рассчитан на 230 мест. Заявления о приеме малышей начали принимать в мае.

В настоящий момент смонтировано и установлено технологическое, холодильное оборудование, подготовлены внутренние помещения. Закуплена мебель, посуда, игрушки, пособия, спортивный инвентарь, сообщает пресс-служба администрации Орловского района. На улице оборудованы игровые площадки. Сформирован штат дошкольного образовательного учреждения.

По словам главы района Юрия Парахина, до 25 ноября детс

ад будут готовить к приемке Роспотребнадзора и Госпожнадзора. До 15 декабря намерены получить лицензию на образовательную деятельность.

«До конца 2019 года мы планируем открытие нового детского сада», – цитирует Юрия Парахина пресс-служба.

Детский сад №8 начали строить осенью 2018. Генподрядчиком выступило «ОСУ– 2», дочернее предприятие ПАО «Орелстрой». От торжественной закладки капсулы в фундамент до завершения работ – 11 месяцев. На объекте трудились около 200 человек. Средства на детсад были выделены по федеральной программе. Аналогичный объект, также силами «Орелстрой», возводится в Зареченском микрорайоне.

ИА «Орелград»