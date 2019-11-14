Клычкову купят микрофон. На программу выделят 1 миллиард

Областные власти придумали очередную госпрограмму.

Правительство Орловской области разработало проект государственной программы, которая должна взять старт в 2020 году. Сейчас она проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Программа получит название «Развитие информационного общества на территории Орловской области». На ее реализацию планируется выделить свыше 1,1 миллиарда рублей.

Перечень того, на что собираются потратить эти деньги, очень велик. Например, один из пунктов предусматривает приобретение квадрокоптеров, другой – приобретение многофункциональных устройств для мировой юстиции Орловской области, третий — покупку портативного комплекса «Мобильный кинотеатр».

Кроме того, проектом программы запланировано приобретение звукоусилительного оборудования для обеспечения выездных публичных выступлений губернатора Орловской области. Впрочем, кое-что достанется и не чиновникам. Например, судя по проекту документа, в регионе все-таки предполагается оказание поддержки на оснащение детских школ искусств современным материально-техническим оборудованием и на создание виртуальных туров по экспозициям музеев.

Подобные программы принимали на Орловщине и раньше. Одна из них обернулась скандалом и возбуждением нескольких уголовных дел. Напомним, как сообщила ранее прокуратура Орловской области, сотрудники этого ведомства совместно с УФСБ проверили программу модернизации медицинской информационной системы, проведенной в бюджетных учреждениях здравоохранения региона.

«Установлено, что по результатам электронных аукционов по модернизации медицинской информационной системы 45 бюджетными учреждениями здравоохранения Орловской области в декабре 2018 года заключены государственные контракты с ООО «СофТраст Инк» на оказание услуг по модернизации медицинской информационной системы, — говорилось в сообщении прокуратуры. — При этом оплата указанных контрактов на общую сумму более 65 млн рублей была осуществлена за фактически невыполненные работы. Как на дату исполнения государственных контрактов, так и в настоящее время ни в одном из бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области приобретенная в рамках госконтрактов медицинская информационная система в полном объеме не функционирует».

ИА «Орелград»