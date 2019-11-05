Послание ФСБ и прокуратуры губернатору Андрею Клычкову

Прокуратура Орловской области усмотрела в информатизации здравоохранения хищение бюджетных средств и злоупотребление должностными полномочиями

Впервые тема информатизации зазвучала в прошлом году, когда в Орел приехал управлять департаментом здравоохранения Иван Залогин. Как выяснилось, Иван Залогин — протеже Сергея Лежнева, скандального советника губернатора Орловской области. Андрей Клычков посчитал, что белгородский кадр, предложенный советником, пойдет на пользу, однако получилось, как обычно.

Залогин придумал, как информатизировать орловское здравоохранение и потратить на это 65 миллионов бюджетных рублей. Конкурс выиграла фирма из Белгорода — СофтТрастИнк. Сразу стал вопрос о нужности информатизации, так как до этого медицину за деньги налогоплательщиков региона информатизировали все кому не лень.

Сегодня прокуратура Орловской области распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что совместно с УФСБ провела проверку и усмотрела в действиях неких лиц злоупотребление должностными полномочиями с хищением бюджетных средств. По мнению ведомства, бюджетные средства были выплачены, однако ни в одном медицинском учреждении информатизация в полной мере (указанной в рамках контракта) не заработала до настоящего времени.

Результаты проверки были направлены в Следственный комитет с требованием привлечь к ответственности лиц виновных в данных нарушениях. Следует отметить, что у следствия может быть совершенно иная точка зрения на это дело. Не исключено, во время следственных действий ни один чиновник не пострадает.

Тем временем в медицинской сфере региона неспокойно. За прошедший год несколько врачей узкой специальности из НКМЦ Круглой уволились. Фельдшеры скорой помощи бастуют и в бригадах наблюдается дефицит кадров.

Обострение ситуации в регионе произошло с приходом в регион Андрея Клычкова и, видимо, связано с его неумелой кадровой политикой.

Напомним, что одной из «жертв» информатизации оказалась главный врач поликлиники № 2 города Орла Наталья Петина. Она отказалась подписывать акты по информатизации, за что ее подвергли нескольким проверкам, а затем губернатор Андрей Клычков уволил ее в нарушение Трудового кодекса, позже проиграл ей суд.

Примечательно, что информацию о хищениях прокуратура и ФСБ распространила накануне пафосного инвестиционного послания, которое Андрей Клычков проводит 6 ноября.

ИА Орелград