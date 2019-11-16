Минобороны подало в суд на жителя Орла

Ведомство требовало от орловца вернуть выплаченные ему премии.

Любопытный спор был рассмотрен Северным районным судом города Орла. С иском обратилось федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации». Он просило обязать старшего прапорщика, ныне проживающего в нашем городе, вернуть якобы необоснованное обогащение.

Предметом спора стала премия. Как пояснили в суде Северного района, службу прапорщик проходил до августа 2017 года. Ранее кадровыми органами «была внесена информация о том, что ответчику была положена премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей в размере 13 процентов от оклада денежного содержания».

Однако с мая 2015 года по декабрь 2016 года ему платили премию в размере 25 процентов. Когда ошибка была замечена, у прапорщика начали ежемесячно удерживать часть якобы излишне выплаченной премии. Но все удержать не успели – на момент увольнения его «задолженность» составляла около 24 тысяч рублей.

Эту сумму структура Минобороны и просила взыскать с орловца. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Он установил, что ежемесячная премия прапорщику выплачивалась на основании приказа командира войсковой части, изданного летом 2015 года. В самом деле, не сам же прапорщик себе ее назначил.

«Поскольку в спорный период ежемесячная премия в размере 25 процентов оклада по воинской должности выплачивалась на основании приказа соответствующего командира, то денежные средства получены ответчиком на законных основаниях и не могут быть взысканы в качестве неосновательного обогащения», — пояснили свою позицию в суде.

Также сообщается, что доказательств наличия счетной ошибки или недобросовестных действий ответчика при назначении и выплате ему ежемесячной премии истцом не представлено. Впрочем, структура Минобороны на этом не остановилась и в яростной борьбе за 24 тысячи рублей дошла до апелляционной инстанции. Однако и Орловский областной суд встал на сторону ответчика.

ИА «Орелград»