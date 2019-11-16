Видео: ночью в Орле девятка протаранила машину ГАИ

Обошлось без жертв

ДТП произошло около 23 часов вчера ночью на улице Комсомольской. На кадрах видеорегистратора видно как серебристая ВАЗ-2109 на опережает с правой стороны автомобили. Около Городского дома культуры девятка упирается в микроавтобус и начинает, как выражаются водители, «играть в шашки». Резко дает вправо, цепляет задним колесом бордюр и становится неуправляемой. Машину бросает влево на встречную полосу, где в этот момент патрульный автомобиль включив проблесоковые маяки задерживает фуру. Девятка правым боком бьет в переднюю часть патрульного форда. От удара в нем сработали подушки безопасности. Участники ДТП получили травмы.

Пользователи соцсетей, ознакомившись с видео, активно выражают негодование таким лихачеством автомобилиста, осуждают переделку автомобиля, на кадрах видно, что девятка занижена, а подобные переделки подвески по мнению участников дискуссии, часто меняют характеристики и поведение машины в критических ситуациях.

Как сообщает УМВД по Орловской области, водитель в нарушение пункта правил ПДД РФ 10.1 не учел особенности и состояние транспортного средства, интенсивности движения, дорожные условия, в результате чего произошел занос автомобиля с последующим выносом машины на полосу, предназначенную для встречного движения,

ИА Орелград