Данные о ремонте дворов в Орле направлены в прокуратуру

Областная КСП огласила итоги масштабной проверки.

Как сообщили в Контрольно-счетной палате Орловской области, проверка была проведена совместно с КСП города Орла. Аудиторы оценили эффективность расходования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Проверка охватила 2018 год и прошедший период 2019 года. Так, в 2018 году программой было предусмотрено благоустройство 73 дворовых территорий, но фактически отремонтировали 74. Кроме того, было благоустроено три общественные территории.

В целом за 2018 год в рамках программы было выполнено работ и услуг на сумму 368,9 миллиона рублей, что составило 89,3 процента от доведенных лимитов. В текущем году по состоянию на 1 сентября на программу потратили 188,63 миллиона рублей, или 32,9 процента средств.

В ходе проверки были выявлены нарушения. Так, протоколами собраний собственников жилья были приняты решения о включения в состав общего имущества многоквартирных домов различного оборудования, установленного в ходе ремонта. Однако порядок передачи такого имущества в городе до сих пор не принят, хотя его должна была разработать городская администрация. В результате имущество на общую сумму 8,6 миллиона рублей (установленные скамейки, урны, светильники и т.д.) не было передано на баланс в управляющие организации.

Также аудиторы изучили исполнительную документацию отремонтированных объектов. Было установлено, что в ряде случаев «имелись отступления от ранее согласованного с собственниками дизайн проекта, видов и объемов работ». Несмотря на это, сметная стоимость менялась.

Выборочные комиссионные проверки с выездом на объекты показали, что выполненные работы в целом соответствуют проектно-сметной документации. Однако к качеству ремонта возникли небольшие нарекания. Так, согласно отчету КСП, во дворе дома №70 по улице Раздольной выявлено «частичное разрушение слоя асфальтового покрытия на пешеходных дорожках», хотя они были отремонтированы в прошлом году.

«Также по ул. Раздольная, дом 55 и ул. Маринченко, дом 16 при установке бортовых камней отсутствует засыпка щебнем пазух и посев газонных трав, стоимость невыполненных работ составила 111,3 тысячи рублей, — сообщили в КСП. — Подрядчики в период проведения контрольного мероприятия в рамках гарантийных обязательств устранили выявленные дефекты».

В КСП отметили, что в целом «работы по благоустройству дворовых территорий выполнены с надлежащим качеством, претензий со стороны проживающих в МКД не поступало».

Тем не менее, материалы контрольного мероприятия направлены председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому и в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»