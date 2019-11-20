Орловец не смог ограбить женщину и убил ее

20.11.2019 | 11:38 Новости, Происшествия

Преступление раскрыли за сутки после обнаружения трупа

В Краснозоренском районе раскрыли убийство 44-летней женщины. Она стала жертвой грабителя, которому дала отпор. Преступника задержали, он сознался в содеянном, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело погибшей нашли 19 ноября в ее доме в поселке Россошенский. Женщина умерла от множественных ножевых ранений. Следователи и криминалисты сразу нашли важные улики, а оперативники рассказали, кого бы стоило проверить на причастность к преступлению.

В итоге вскоре убийцу удалось задержать. Им оказался 21-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в убийстве. По его словам, в ночь на 19 ноября он хотел ограбить женщину, но та начала с ним бороться. Парень достал нож и несколько раз ударил хозяйку жилища.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в СК.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования