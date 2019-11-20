Орловец не смог ограбить женщину и убил ее

Преступление раскрыли за сутки после обнаружения трупа

В Краснозоренском районе раскрыли убийство 44-летней женщины. Она стала жертвой грабителя, которому дала отпор. Преступника задержали, он сознался в содеянном, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Тело погибшей нашли 19 ноября в ее доме в поселке Россошенский. Женщина умерла от множественных ножевых ранений. Следователи и криминалисты сразу нашли важные улики, а оперативники рассказали, кого бы стоило проверить на причастность к преступлению.

В итоге вскоре убийцу удалось задержать. Им оказался 21-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в убийстве. По его словам, в ночь на 19 ноября он хотел ограбить женщину, но та начала с ним бороться. Парень достал нож и несколько раз ударил хозяйку жилища.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в СК.

ИА «Орелград»