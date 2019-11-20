В Орле изъяли 4 центнера опасной для здоровья рыбы

20.11.2019 | 16:21 Новости, Общество

Роспотребнадзор отчитался об итогах проведенных проверок.

За 10 месяцев 2019 года в Орловской области были проверены 153 объекта, торгующих рыбой и морепродуктами. В результате из оборота было изъято 375,5 кг продукции. Ее забраковали потому, что она продавалась без маркировки или с нарушением требований к маркировке, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность.

Такие сведения привели в управлении Роспотребнадзора по Орловской области. В ведомстве отмечают, что качество проверенной продукции серьезных нареканий не вызвало. Всего за отчетный период времени в лабораторных условиях была исследована 741 проба рыбы и морепродуктов. И только одна из них не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям, а именно по массовой доле глазури.

Напомним, законом регламентируются норма наносимой на продукцию глазури, то есть того, что покупатель принимает за намороженный сверху лед. Ее масса не должна превышать 5 процентов при производстве мороженой продукции из рыбы, 7 процентов — при производстве мороженой продукции из разделанных или очищенных ракообразных и продуктов их переработки, 14 процентов — при производстве мороженой продукции из неразделанных ракообразных и 8 процентов — при производстве прочей пищевой рыбной продукции.

Также сообщается, что в текущем году в регионе на нарушителей было составлено 94 административных протокола, общая сумма штрафов составила 509 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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