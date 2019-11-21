Заключенный пожаловался в суд на пищу в «колонии с воровским пиром»

Он просил взыскать с ИК-2 компенсацию морального вреда.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», иск подал заключенный, который отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима в Ливнах. Это учреждение прославилось на всю страну весной 2019 года, когда в Сети появилось видео «воровского пира». Судя по ролику, осужденные неплохо чувствуют себя за решеткой и неплохо питаются.

Однако в данном случае заключенный пожаловался именно на качество питания и даже попросил суд взыскать с колонии в счет возмещения причиненного ему морального вреда сумму в размере 1,5 миллиона рублей. Как уточняет «УЕ», осужденному было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В иске он указал, что у него постоянно болел живот, однако ему якобы отвечали отказом на неоднократные просьбы об оказании медицинской помощи. К его жалобам «сотрудники администрации относились безразлично, без определения диагноза осуществляли лечение обезболивающими препаратами, в результате постоянного приема которых у него образовалась аллергия».

По мнению истца, причиной болезни стала плохая пища, которую подают в колонии. Как следует из иска, она «предоставляется крайне низкого качества, раздается в условиях антисанитарии, минимальные нормы предусмотренного рациона питания не соблюдаются (например, куриные яйца обязаны предоставлять два раза в неделю, но зачастую их не дают по несколько месяцев)».

Он также пишет, что предусмотренная законодательством суточная норма мяса составляет 90 граммов плюс порция, в которой заменены соевые продукты. Но реально в день выдают не более 50 граммов мяса. Причем это не чистое мясо, а «мясо, наполовину перемешанное с жиром».

Однако суд отказал в удовлетворении иска. Было установлено, что заключенного возили в Ливенскую поликлинику, где ему поставили диагноз и предоставили лечение. Также не нашло подтверждения то, что пища в колонии готовится в антисанитарных условиях.

Иск дорого обошелся заключенному. Компенсацию морального вреда в его пользу не взыскали, но обязали оплатить расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы. Всего с осужденного взыскано более 51 тысячи рублей.

ИА «Орелград»