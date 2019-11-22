Главврач Малоархангельской ЦРБ скончался в больнице

22.11.2019 | 13:03 Новости, Происшествия

Юрий Трубников пострадал в результате дорожного конфликта

Главный врач Малоархангельской центральной районной больницы (ЦРБ) Юрий Трубников умер в Орловской областной клинической больнице. Информацию «Орелграду» подтвердили в областном управлении МВД.

«Пострадавший скончался в больнице. Решается вопрос о передаче уголовного дела [о нанесении тяжких телесных повреждений] в Следственный комитет», — сказала собеседница агентства.

О госпитализации Трубникова стало известно в середине ноября. Медик поссорился с мужчиной на дороге. Конфликт перерос в рукоприкладство, и глава районной больницы получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в областную клинику. Соперник Трубникова установлен.

ИА «Орелград»

 

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