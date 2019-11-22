В Орле определили места, откуда запретят запуск фейерверков на Новый год

Мэрия распорядилась усилить меры пожарной безопасности.

Администрация города Орла распорядилась усилить меры пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. Оно содержит ряд запретов, распоряжений и рекомендаций.

Так, управляющим компаниям и организациям, а также собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления рекомендовано «провести разъяснительную работу с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности, при обращении с пиротехническими средствами».

Также им предписано исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок. Кроме того, УК должны проверить подвалы, чердаки и технические этажи и выяснить, нет ли там производств и складов, не имеющих отношения к эксплуатации жилых домов. Кроме того, управленцам предписано «исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения».

Руководителям организаций, независимо от форм собственности, и индивидуальным предпринимателям, а также учреждениям культуры, организующим праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей, велено уточнить планы эвакуации и освободить пути эвакуации от посторонних предметов, препятствующих эвакуации людей при пожаре.

Также в городе пройдет массовая проверка электросетей. Организаторам массовых мероприятий также предписано обеспечить свободное, без ключа, открывание дверей запасных выходов.

Кроме того, всем ответственным лицам надлежит обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения.

ИА «Орелград»