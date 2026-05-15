Ночью трижды звучал сигнал ракетной опасности

15.5.2026 | 9:16 Важное, Новости, Происшествия

Андрей Клычков сообщил, что ночь для Орловской области выдалась неспокойной.

По словам главы региона, силами ПВО были уничтожены четыре вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений не зафиксировано, уточнил губернатор. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи, с 23:00 14 мая до 7:00 15 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

