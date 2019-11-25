Стали известны результаты проверки расходования средств на выборах в Госдуму

Облизбирком обнародовал данные финансовой проверки.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании утвердила итоги проверки целевого расходования средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Госдумы в нашем регионе.

Напомним, выборы состоялись 8 сентября в Орловском одномандатном избирательном округе № 145. Победу на них одержала Ольга Пилипенко, ректор ОГУ.

Согласно отчету, утвержденному облизбиркомом, «проведенные контрольные мероприятия не выявили нарушений исполнения смет, расходы не превышали утвержденные показатели и соответствовали отчетным данным, представленным в вышестоящую избирательную комиссию».

Из документа следует, что в целом избирательные комиссии Орловской области потратили 53,758 миллиона рублей. Из них 50,351 миллиона – это дополнительная оплата труда членов комиссии с правом решающего голоса составила, 3,407 миллиона — выплаты гражданам по договорам гражданско-правового характера, 3,381 миллиона рублей – аренда транспортного средства.

«Аренда транспорта оплачивалась из расчета 5 тысяч рублей за одну участковую избирательную комиссию и 3 тысячи рублей за одну участковую избирательную комиссию, образованную в местах временного пребывания граждан», — говорится в отчете.

Кроме того, 26,4 тысячи рублей были потрачены на оплату услуг сурдоперевода тремя территориальными избирательными комиссиями. Эта услуга оказывалась на участках, в пределах которых массово проживают избиратели с нарушениями функции слуха.

Территориальные избирательные комиссии потратили еще более 7,3 миллиона рублей, а общие расходы на выборы превысили 61 миллион. Анализ показал, что расходы на оплату труда и вознаграждение членов комиссий с правом решающего голоса составили 92,2 процента от общего объема истраченных средств.

«Проверкой установлено, что расчеты по дополнительной оплате труда произведены верно, оплата осуществлена в соответствии с решениями избирательных комиссий о сроках выплат, о размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения за активную работу по подготовке и проведению выборов и об осуществлении данной выплаты», — к такому выводу пришли члены Контрольно-ревизионной службы.

ИА «Орелград»