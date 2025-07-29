Орёл посетил один из лидеров «Русской весны» Павел Губарев

Известный общественный деятель побывал на могиле генерала Алексея Ермолова.

Об этом он сам рассказал в своём телеграм-канале. Там же Губарев опубликовал фото с могилы генерала на Троицком кладбище.

Также он отметил, что попал в Орёл «волею случая».

Напомним, Павел Губарев сыграл большую роль в волнениях на Донбассе, получивших название «Русская весна». В 2014, после начала кризиса на Украине, он возглавил организацию «Народное ополчение Донбасса».

1 марта того же года в Донецке на митинге в поддержку России его выдвинули как «народного губернатора» Донецкой области. Затем Губарев потребовал провести референдум о дальнейшем статусе региона и оказался под арестом, который продлился два месяца. МИД России официально объявлял его политзаключённым.

ИА «Орелград»