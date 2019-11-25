Стало известно новогоднее расписание орловских чиновников

Руководящий состав города будут работать в особом режиме.

Городские власти издали постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации Орла, а также предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Круглосуточное дежурство будет организовано в мэрии в период с 18.00 31 декабря 2019 года до 09.00 9 января 2020 года.

Сделать то же самое власти рекомендовали руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. В постановлении уточняется, что дежурить обязаны «должностные лица из числа руководящего состава».

На особый режим чиновники перейдут «в целях повышения недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в период проведения новогодних и рождественских праздников».

Управлению по безопасности администрации города поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. А Службе технического обеспечения предписано организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»