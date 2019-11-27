Питание детей: предприниматели опровергли договоренности с Муромским

После вчерашнего заявления сити-менеджера Орла Александра Муромского о возможном решении проблемы с долгами за питание школьников, бизнесмены собрали брифинг и рассказали журналистам свою точку зрения. Стоит отметить, что она расходится с словами главы администрации.

Ситуация с долгами по питанию школьников в Орле стала критической после того, как около двух недель назад предприниматели организованно пришли на прием к главе администрации Орла Александру Муромскому.

Они поставили вопрос с выплатами средств за питание детей в детских садах и школах ребром. Глава администрации попросил неделю, чтобы разобраться в теме. По мнению поставщиков, он попросту тянул время.

Накануне, 26 ноября, сити-менеджер на рабочем совещании сообщил, что в 2019 году выплатят 30% долга от 197 миллионов рублей, в 2020 году предприниматели получат оставшиеся 70%. Из уст главы заявление прозвучало оптимистично.

Через несколько часов предприниматели пригласили журналистов на небольшой брифинг. Организован он был в стенах общественной организации «Опора России». Ее руководитель Руслан Хахичев сообщил, что в объединение обратились жители Орла с серьезной проблемой и попросили содействия.

Руководство страны прикладывает усилия для роста предпринимательской активности, тогда как в Орле задерживаются выплаты по контрактам на годы. Около 40 миллионов рублей поставщикам не выплатили еще с 2018, а общая задолженность Орла приближается к 200 миллионам. Счета учреждений заблокированы, что особо не тревожит чиновников. Ведь учителям и воспитателям платить зарплату можно, а проблемы десятка предпринимателей, которые тянут лямку питания детских учреждений никого не волнуют.

Под госконтракты предприниматели брали кредиты, нанимали сотрудников, платили налоги. В качестве награды получили лишь обещания о выплатах и череду проверок всевозможных контролирующих ведомств.

По словам предпринимателя Тимура Нерушева, в разговоре с Муромским 19 ноября никаких соглашений достигнуто не было. Ни один из бизнесменов не подписал протокол встречи. Выступление сити-менеджера лишь его точка зрения на данную проблему.

Для того, чтобы выплатить даже 30% долга (60 млн рублей), чиновникам необходимо найти 80 млн ресурсоснабжающим компаниям, из-за которых заблокированы счета дошкольных учреждений, а это уже 140 миллионов!

Городской бюджет находится в таком плачевном состоянии, что указанную сумму без помощи региональной казны взять негде. Именно поэтому открытое письмо было обращено на имя губернатора Андрея Клычкова.

«Мы не тянули, мы каждый день звонили и встречались. Мы об этой проблеме говорили каждый день с чиновниками», — отметили в своем выступлении предприниматели.

Разговоры переросли в катастрофический рост долга. Бизнес оказался на грани банкротства. Те, кто вышел к СМИ, уже на грани отчаяния.

«Мы будем писать заявление в правоохранительные органы. Считаем, что наши организации доводят до банкротства. Приостановить выполнение контракта предприниматель не вправе. Даже суд не может разрешить этот вопрос. Суд может лишь заблокировать определенную сумму на счете контрагента, но ее выплата откладывается на неопределенный срок«, — пояснил Нерушев.

Читателю важно понять, что молоко должно быть на столах у детей до 10 утра! Тефтельки и котлетки к обеду малышам задерживать нельзя. Если до сегодняшнего дня вы были уверены, что это добрые чиновники на службе области кормят детей, то вы ошибались. Последний год их кормит добрая тетя-предприниматель в кредит, а дядя-чиновник уже год кормит ее «завтраками» про оплату контракта.

Получается, что социальные обязательства государства выполняют вместо чиновников бизнесмены. А за что простите мы из своих налогов платим целый год зарплату этим дядям-чиновникам? За то что они разводят руками и сообщают о дыре в бюджете?

ИА «Орелград»