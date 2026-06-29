В двух районах Орла отключат горячую воду из-за ремонта сетей

В Северном работы займут всего пять дней, в Советском — продлятся два месяца.

Филиал АО «РИР Энерго» — «Орловская генерация» проведет в июле-августе 2026 года плановые ремонты тепломагистралей в Северном и Советском районах Орла. Работы потребуют временного отключения горячего водоснабжения.

В Северном районе подача горячей воды будет приостановлена с 1 по 5 июля на время замены 72 метров подземного трубопровода диаметром 700 мм на пересечении улиц Бурова и Космонавтов. Без горячей воды временно останутся жители домов по улицам Бурова, Маринченко, Металлургов, Космонавтов, Раздольной, Родзевича-Белевича, Рощинской и Московскому шоссе.

В Советском районе с 2 июля по 31 августа пройдет масштабная реконструкция участка тепломагистрали на улице 60 лет Октября. В ходе работ заменят 450 метров трубопроводов диаметром 800 и 1000 мм, а также обновят сам канал сети. Новые трубы оснастят системой дистанционного контроля, которая позволит отслеживать состояние коммуникаций в реальном времени.

В зону отключения попадают десятки домов по улицам Андрианова, Брестской, Грановского, Гуртьева, Игнатова, Ленина, Лескова, Октябрьской, Пионерской, Тургенева и другим.

Как отметил директор производственного подразделения «Тепловые сети» Юрий Тюкалов, ремонт необходим для подготовки к отопительному сезону. Компания обещает вести работы с максимальной интенсивностью, чтобы вернуть горячую воду жителям в сжатые сроки.

Подробнее об отключениях можно узнать на сайте тепловиков.

ИА “Орелград”