Лидер компартии оценил орловские сладости

Накануне, 27 ноября, в Москве в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты состоялся День Орловской области. В рамках презентации региона была представлена экспозиция предприятий и организаций.

ООО «Кондитерская фабрика» продемонстрировало не только богатый ассортимент уже полюбившейся продукции, но и новинки цеха ручного производства. Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов отметил вкус и оригинальную удобную упаковку мини-зефира в стаканчике. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о важности работы фабрики для региона и выразил желание представить сладости в Китае, в рамках своей деловой поездки. К продукции орловских кондитеров проявили интерес иностранные партнеры. В ООО «Кондитерская фабрика» рассчитывают, что в рамках бизнес-миссии орловского центра поддержки экспорта, выпускаемая продукция расширит границы сбыта.

Отметим, на выставке демонстрировались возможности орловских предприятий, работающих в сфере промышленности, IT- технологий, АПК и переработки, особо представили сферу туризма. Потенциальных деловых партнеров знакомили с регионом и приглашали в гости, обещая всестороннюю поддержку. Состоялись круглые столы, посвященные человеческому капиталу и промышленности. Прошли переговоры руководства региона с официальными лицами и представителями бизнес-структур.

ИА «Орелград»