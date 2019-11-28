Мэр Орла не захотел увольнять Муромского

28.11.2019 | 15:45 Новости, Общество

Сити-менеджер забыл указать в справке о доходах про страховку.

На сессии горсовета сегодня, 28 ноября, мэр Орла Василий Новиков объявил выговор главе администрации Александру Муромскому за то, что чиновник забыл указать в справке о доходах за 2018 год страховую выплату, полученную от АО «Страховое общество газовой промышленности». Её сумма составила 45 572,5 рублей.

Кроме этого, в декларации на девять копеек сити-менеджер завысил доходы в виде перечисленных процентов от вкладов в банках и иных кредитных организациях. в банках и иных кредитных организациях.

Василий Новиков отметил, что это было не первое представление прокуратуры в отношении сотрудников городской администрации, касающееся сведений о доходах и призвал как чиновников, так и депутатов быть внимательными при заполнении справки о доходах.

ИА «Орелград»

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