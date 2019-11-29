Бюджет Орла обсудит вече

Главный финансовый документ вынесут на публичные слушания.

Как сообщили в Орловском горсовете народных депутатов, бюджет Орла на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будут обсуждать публично. Причем в этом году обсуждение получится менее формальным, чем обычно.

Так, мэр Орла Василий Новиков объявил о создании согласительной комиссии, в состав которой войдут чиновники администрации и депутаты горсовета. Она будет работать до 9 декабря, детально обсуждая расходные строки. А на 10 декабря парламент назначил публичные слушания по проекту бюджета. Они состоятся в 16.00 в большом зале администрации города.

«Свои предложения горожане могут приносить до 9 декабря (включительно), в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в каб. 401 и 404 (ул. Пролетарская гора, 1), а также отправлять по электронной почте orelgorsowet@orel.ru, — сообщили в пресс-службе городского парламента. — После публичных слушаний проект бюджета с учетом высказанных мнений жителей и народных избранников будет вынесен на утверждение депутатов».

Отметим, что проект бюджета уже прошел первое чтение. Согласно ему общий объем доходов в 2020 году прогнозируется в сумме 5,019 миллиарда рублей, а общий объем расходов — в сумме 5,786 миллиарда. Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета города составит 767 миллионов рублей, или 29,3 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Предельный объем муниципального долга на 2020 год планируется установить в сумме 2,614 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»